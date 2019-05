Discipline: Fin de saison pour Le Roux

Le coup est rude pour le joueur comme pour son club : Bernard Le Roux, le 3e ligne international du Racing 92, a écopé ce mercredi devant la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) d'une suspension de 6 semaines, après avoir été reconnu responsable de "Jeu dangereux", et plus particulièrement pour "Plaquer un adversaire à retardement, ou d'une manière dangereuse" lors du récent derby perdu face au Stade Français (J24 Top 14).

Auteur d'un plaquage à retardement sur l'ouvreur parisien Nicolas Sanchez peu avant l'heure de jeu, Le Roux, entre facteur aggravant (casier disciplinaire) et circonstances atténuantes (conduite avant et pendant l’audience, expression de remords), n'en est pas moins privé en l'état de la fin de saison, à commencer par les 2 derniers matches de saison régulière à Perpignan ce samedi (15h), puis à Agen, le week-end suivant, mais aussi et surtout de l'éventuelle phase finale pour laquelle les Racingmen sont encore susceptibles de se qualifier. Le Tricolore a la possibilité de contester cette décision devant la Commission d’appel de la FFR dans un délai de 7 jours. Cette sanction pourrait peser sur une potentielle sélection dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), selon que les Ciel et Blanc prolongent ou non leur saison. Si tel n'était pas le cas, Le Roux serait susceptible d'être suspendu pour les matches de préparation des Bleus, voire pour le début du Mondial nippon.

A noter par ailleurs que son entraîneur Laurent Travers en est quitte pour un avertissement au motif d'"Indiscipline", et plus particulièrement pour "Contestation des décisions des officiels de match".