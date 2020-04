Coronavirus : « La saison est terminée » pour Boudjellal

Nul ne sait quand la saison de Top 14 pourra reprendre, si elle reprendra un jour et avec quel scénario, alors qu’il reste encore neuf journées de saison régulière à disputer. Mais selon Mourad Boudjellal, l’ancien président du RC Toulon, ce n’est pas la peine de réfléchir à des scénarios de reprise pour le moment car la saison est « terminée », comme il l’a confié dans le Club Eurosport ce mercredi : « Je pense qu’il y a des présidents qui vivent dans leur bulle - cela, je peux le comprendre, car j’étais comme ça un peu aussi - et qui n’ont pas mesuré la gravité des choses. Aujourd’hui, nous vivons quelque chose de très grave, on ne sait pas comment on va en sortir et si on va en sortir, ça c’est la réalité. Comment ne pas déjà voir que la saison est terminée ? C’est évident ! Les Ligues et les Fédérations travaillent, mais celui qui donnera le top départ, c’est Macron. Est-ce que, quand les joueurs vont reprendre, ils n’auront pas peur d’être contaminés, le rugby est un sport de contact, est-ce que le public aura envie de venir s’asseoir en tribunes, alors qu’on ne sait pas combien de milliers de morts on aura eus ? On aura tous autour de nous (même si je ne vous le souhaite pas) un proche, un moins proche, qui sera parti. Est-ce que dans ce climat, la question la plus importante c’est vraiment de savoir si le championnat va reprendre ou pas ? Je ne crois pas. Lorsqu’il y aura le top départ, on aura au minimum un mois (de préparation, ndlr), et plutôt que de faire des prédictions, on pourra établir de véritables scénarios. Je fais partie des pessimistes et je suis même pessimiste pour le début de la saison 2020-21. Si elle débute en août, ce sera déjà bien. De toute façon, même si la saison 2019-20 se termine, elle n’aura aucune saveur. » Mourad Boudjellal n’a pas l’habitude de mâcher ses mots, et il l’a prouvé une nouvelle fois !