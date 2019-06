Au lendemain du net succès du Stade Toulousain contre La Rochelle (23-6), Clermont s'est à son tour qualifié pour la finale du Top 14 2019. Dimanche à Bordeaux, l'ASM s'est imposée contre le Lou (33-13), les essais de Damian Penaud (31e), Aliveriti Raka (53e) et George Moala (80e) répondant à ceux de Liam Gill (11e) et Deon Fourie (68e) pour Lyon. Le deuxième de la saison régulière a donc rendez-vous avec le premier, dans six jours, pour la finale au Stade de France.