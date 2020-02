Clermont : Prolongation de contrat jusqu'en 2022 pour Beheregaray

➡️ Alors qu’il arrivait en fin de contrat cette année, l’ASM Clermont Auvergne et @YBeheregaray se sont mis d’accord pour prolonger le bail de 2 saisons, jusqu’à juin 2022 🏈

Beheregaray « heureux de poursuivre cette belle aventure »

Pour le poste de talonneur, Clermont affiche désormais complet pour les saisons à venir. Alors que l’ASM s’est déjà assuré des services du Bordelais Adrien Pélissié et du Grenoblois Etienne Fourcade jusqu’en 2023, ce duo sera bien complété par Yohan Beheregaray. Le natif d’Arudy a, en effet, prolongé son engagement avec le club auvergnat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2022. Aligné à quinze reprises depuis le début de la saison, sont trois comme titulaire, par Franck Azéma, il sera donc dans la rotation mise en place par le staff clermontois la saison prochaine.A 24 ans, Yohan Beheregaray a fait le choix de rester à Clermont pour tenter de s’imposer à un poste où la concurrence sera très forte. « Je suis très heureux de poursuivre cette belle aventure, car les six années déjà passées en Auvergne m’ont permis de trouver mon équilibre, en tant que joueur, mais surtout en tant qu’homme… au service de l’ASM », a déclaré le talonneur dans un communiqué de l’ASM. Pour Franck Azéma, cette prolongation de contrat est très bien accueillie. « C’est une bonne nouvelle. Yohan est un garçon travailleur, qui s’implique au quotidien et sans retenue, assure l’entraîneur des Jaunards. Son état d’esprit est une réelle valeur ajoutée dans la vie du groupe. Nous sommes très heureux qu’il reste parmi nous. » Et cela pour encore au moins deux ans.