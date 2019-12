Clermont : Pas de départ en fin de saison pour Parra, Laidlaw ne va pas prolonger

Azéma : « Plutôt heureux de voir Morgan prendre cette décision »

Laidlaw et Cassang ne seront pas prolongés

Les envies d’ailleurs de Morgan Parra semblent déjà de l’histoire ancienne. Le demi d’ouverture de Clermont, qui a obtenu de ses dirigeants un bon de sortie à l’issue de la saison, a finalement décidé de lier son avenir à moyen terme au club auvergnat. C’est en tout cas le sens des déclarations faites par Franck Azéma ce vendredi face à la presse à deux jours de la réception de Castres dans le cadre de la 12eme journée du Top 14. « Morgan n'a jamais dit qu'il partirait. Il nous a simplement communiqué ses souhaits et ses envies, a confirmé l’entraîneur du club auvergnat. Et c'est bien normal. » Le capitaine de l’ASM, dont le départ était sous conditions notamment liées au timing pour préparer un éventuel remplacement, a opté pour aller au terme de son contrat avec les Jaunards, qui arrive à terme en juin 2022.Une velléité de départ que Franck Azéma assure avoir parfaitement compris... tout en se réjouissant de voir son demi de mêlée opter pour l’absence de changement. « Cela fait 10 ans maintenant qu'il est au club. Compte tenu de la blessure qu'il a eue en fin de saison dernière, il était tout à fait justifiable qu'il se dise ‘Où j'en suis ? Qu'est-ce que je veux faire ?’, a confié le technicien lors de cette conférence de presse. Finalement, c'est plutôt heureux de voir Morgan prendre cette décision et avoir confiance au projet du club. Il va pouvoir nous apporter ce qu'il est en tant que joueur et en tant qu'homme. » Mais ce non-départ de Morgan Parra ne sera pas sans conséquences pour l’effectif clermontois pour la saison 2020-2021 car s’ajoute, à ce poste, l’arrivée prévue du Toulousain Sébastien Bézy.En effet, avec cette arrivée, l’ASM a pour le moment cinq joueurs à même de tenir le poste de demi d’ouverture la saison prochaine. Aux côtés de Morgan Parra et Sébastien Bézy, Greig Laidlaw, Charlie Cassang et Kévin Viallard seraient dans une situation où le temps de jeu disponible serait limité sauf indisponibilité. Si ce dernier entre dans les plans de Franck Azéma pour l’avenir de l’ASM, un départ est annoncé pour l’international écossais et l’ancien pensionnaire des équipes de jeunes françaises, dont les contrats arrivent de toute façon à échéance en juin prochain. « La signature de Sébastien Bézy va dans le sens d'un départ de Greig Laidlaw en fin de saison, confirme l’entraîneur clermontois. Nous avons aussi Kévin Viallard qui peut couvrir le poste. Donc forcément, Greig et Charlie Cassang vont nous quitter en fin de saison. » Clermont se prépare à une évolution plus qu’à une révolution afin de construire son avenir.