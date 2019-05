Clermont: Parra indisponible entre 6 et 8 semaines

Morgan Parra (30 ans, 71 sélections), qui n'en est malheureusement pas à sa première blessure, avait vu juste : le demi de mêlée et capitaine de l'ASM Clermont Auvergne, blessé lors de la finale de Challenge Cup remportée par son équipe aux dépens de La Rochelle, sera indisponible pour une durée comprise entre 6 et 8 semaines. Sa saison avec ses coéquipiers est donc bel et bien terminée. Parra souffre d'une rupture totale de son ligament tibio-fibulaire de la cheville gauche, confirmée par une IRM, c'est à dire la même blessure dont ont récemment souffert ses partenaires clermontois Davit Zirakashvili et George Moala, aujourd’hui remis, rapporte le site officiel du club.

