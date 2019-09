Clermont: Parra de retour contre Pau

C'est l'heure pour Morgan Parra qui va débuter sa saison ce samedi, à Marcel-Michelin (18h), face à la Section Paloise dans le cadre de la 4e journée du Top 14.

Après 4 mois d'indisponibilité, le demi de mêlée international, boudé par le staff du XV de France qui ne l'a pas retenu pour la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), est remis d'une blessure à la cheville, contractée le 10 mai dernier en finale de la Challenge Cup contre La Rochelle. Un retour en tant que titulaire face aux Béarnais pour le demi de mêlée et capitaine de l'ASM qui sera associé pour l'occasion au nouveau venu Jake McIntyre. Les Clermontois pourront aussi compter sur les retours de blessure d'Etienne Falgoux et Alexandre Lapandry, également titulaires et prêts à disputer leurs premières minutes de jeu dans ce nouveau championnat, où l'équipe de Franck Azéma reste sur un revers dans le derby (28-21).

Le XV clermontois : Abendanon - Betham, Naqalevu, Moala, Ezeala - McIntyre (o), Parra (m) - Lapandry, Lee, Cancoriet - Timani, Jedrasiak - Zirakashvili, Ulugia, Falgoux.

Remplaçants : Beheregaray, Beria, Merrick, Levave, Cassang, Palmier, Tuicuvu, Uhila.

Pau, après un revers à Montpellier et deux succès au Hameau (Brive, Agen), se déplace en Auvergne privé de nombreux blessés (Barka, Boughanmi, Daubagna, Delannoy, Dumoulin, Erbani, Gunther, Lestremau, Malafosse, Mogg, Nicot, Pesenti, Pointud, Taylor et Votu).

Le XV palois : Malié - Pinto, Nueno, Stanley, Septar - (o) Slade, (m) Marques - Tagitagivalu, Habel-Kuffner, Puech - Metz, Ramsay - Adriaanse, Rey, Moïse.

Remplaçants : Calles, Corato, Marchois, Fournier, Le Bail, Hastoy, Fumat, Hamadache.