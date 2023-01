Clermont : Mohamed Haouas et Folau Fainga'a seront officiellement Clermontois la saison prochaine

On parle beaucoup de l'ASM Clermont Auvergne cette semaine avec le départ de son meilleur joueur, Damian Penaud, pour l'Union Bordeaux-Bègles. Un départ qui n'est pas forcément bien vu par tous les supporters du club clermontois, certains considérant même ce départ comme une trahison. Mais ce qu'on attendait surtout de la direction de l'ASM, c'était des annonces pour montrer que le club cherchaient à recruter de grands joueurs.

C'est chose faite depuis ce dimanche, avec l'intervention de Didier Retière juste avant le match entre Clermont et le Stade Toulousain. Le directeurs sportif de l'ASM a effectivement officialisé deux signatures dont on entendait déjà parler dans la presse depuis quelques jours, voire quelques semaines. Ainsi, le pilier international français Mohamed Haouas et le talonneur international australien Folau Fainga'a se sont officiellement engagés pour la saison prochaine.