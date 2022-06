Clermont : L'effectif remodelé sur fond d'ambitions renouvelées

𝑪𝑳𝑬𝑹𝑴𝑶𝑵𝑻 2⃣0⃣2⃣5⃣, 𝒖𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕 𝒆𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

l’ASM se positionne comme référence avec l’ambition d’aller chercher le premier titre européen d’ici 2025 et de jouer le championnat dès la prochaine saison.



Lire l'article ⤵️https://t.co/KQLb2y6Vij pic.twitter.com/ztvyspB4DX



— ASM Rugby (@ASMOfficiel) June 9, 2022

Clermont vise le titre national dès la saison prochaine

Clermont se donne trois ans pour être au sommet de l’Europe. Quatre jours après avoir conclu la saison sur un succès de prestige sur Montpellier, le club auvergnat s’est projeté sur son avenir à court et moyen terme. Alors que Morgan Parra et Camille Lopez ont disputé ce dimanche leur dernier match sous le maillot de l’ASM, l’effectif va être en partie renouvelé pour la saison 2022-2023. En effet, au-delà des treize prolongations de contrat, dont celles de Sébastien Vahaahamina et Cheikh Tiberghien, enregistrées depuis le mois de novembre dernier, ce sont pas moins de sept joueurs qui rejoindront Clermont-Ferrand cet été. Les signatures d’Anthony Belleau et Jules Plisson au poste de demi d’ouverture ont été confirmées afin de remplacer Camille Lopez et J.J. Hanrahan. En troisième ligne, Loïc Godener quitte le Stade Français Paris pour se relancer. Au centre, le Néo-Zélandais Irae Simone quitte les Brumbies quand Julien Hériteau laisse derrière lui Toulon.Pour le poste d’arrière, Alex Newsome arrive en provenance des Waratahs quand Bautista Delguy ne prolongera pas l’aventure à Perpignan. Le staff placé sous les ordres de Jono Gibbes va également connaître des évolutions, au-delà de l’arrivée de Didier Retière à la direction sportive. Jared Payne arrive pour occuper le poste spécifique à la défense alors que Julien Le Devedec va apporter son expérience de joueur pour ce qui est de la touche. Enfin, comme annoncé précédemment, Benson Stanley va désormais se focaliser sur les « skills ». Des changements à tous les étages dont l’objectif est simple : remettre l’ASM sur la carte du rugby hexagonal mais également continental. « L’ensemble de ce plan détaillé devant la presse relance le club dans une politique économique et sportive ambitieuse avec dès la saison prochaine l’ambition de jouer le titre en Top 14 et d’ici 2025 d’aller chercher le titre européen qui manque encore au palmarès de l’ASM », a confié lors d’une conférence de presse le président du club auvergnat Jean-Michel Guillon.