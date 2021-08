Clermont : Jean-Marc Lhermet annonce son départ

Toutes aventures ont une fin, même les plus belles … 💙💛

Lhermet : « L’ASM ne me quittera jamais »

Jean-Marc Lhermet et Clermont, l’histoire touche à sa fin. Alors que le club clermontois ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de Jono Gibbes au poste d’entraîneur pour remplacer Franck Azéma, l’actuel directeur du développement rugby de l’ASM a officialisé au travers d’un message publié sur son compte officiel Twitter qu’il quittait ses fonctions. « Après 34 ans d’histoire commune et passionnelle avec l’ASM, nos chemins vont se séparer », annonce celui qui a porté le maillot du club clermontois pendant douze saisons entre 1987 et 1999 avant de prendre place dans son organigramme à divers postes. Co-fondateur aux côtés d’Emile Ntamack du syndicat des joueurs Provale en février 1998, Jean-Marc Lhermet a pris en main le centre de formation de Clermont à l’issue de sa carrière professionnelle avant de devenir directeur sportif du club en 2004 puis vice-président en 2008.A l’arrivée de Franck Azéma en 2016, l’ancien troisième-ligne s’est tourné vers le poste de directeur du développement rugby, qu’il a donc décidé de quitter. Dans son message, Jean-Marc Lhermet revient sur ces trois décennies au sein du club auvergnat. « J’ai eu la chance de participer à cette magnifique épopée qui a fait de l’ASM un des plus grands d’Europe, assure l’ancien dirigeant. D’abord comme joueur et capitaine puis directeur sportif grâce à René Fontes, pour qui j’ai une pensée particulière aujourd’hui, et enfin directeur du développement. Je retiendra de cette période la fabuleuse aventure humaine qu’elle générée et les émotions incroyables partagées avec toute la ‘Famille’ ASM. » Assurant que « porter et défendre le maillot Jaune et Bleu aura été un honneur », Jean-Marc Lhermet ajoute que « l’ASM ne me quittera jamais ». Une annonce qui préfigure une nouvelle évolution de l’organigramme du club auvergnat, déjà chamboulé ces derniers mois.