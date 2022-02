Clermont : Hanrahan a signé pour les Dragons

📝 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻𝘀... 𝙅𝙅 𝙃𝘼𝙉𝙍𝘼𝙃𝘼𝙉!

Clermont va repartir avec une paire de numéros 10 neuve

L’expérience en Top 14 de J.J. Hanrahan ne durera pas plus d’un an. Aligné à quatorze reprises dont huit comme titulaire par Jono Gibbes depuis le début de la saison, le natif de Currow a décidé de traverser à nouveau la Manche dès l’été prochain. En effet, après avoir évolué en Angleterre entre 2015 et 2017 sous les couleurs des Northampton Saints, le demi d’ouverture de 29 ans va découvrir le pays de Galles. Par l’intermédiaire d’un communiqué, les Dragons ont officialisé la signature de J.J. Hanrahan pour une durée qui n’a pas été officiellement précisée. « Je suis heureux de rejoindre les Dragons à l'été, dans une équipe où on sent beaucoup d'améliorations avec Dean Ryan, a déclaré l’Irlandais dans ce communiqué de sa future formation. Passer une année en France à l'ASM m'a fait prendre de l'expérience et m'a permis de beaucoup apprendre. »Le départ de J.J. Hanrahan au bout de seulement une saison à Clermont est sans doute liée au recrutement déjà effectué par la formation auvergnate. Alors que Camille Lopez va quitter l’ASM et évoluera sous les couleurs de l’Aviron Bayonnais la saison prochaine, où il formera une charnière d’expérience avec Maxime Machenaud, le club clermontois a déjà convaincu le Toulonnais Anthony Belleau, en quête d’un nouveau défi après sept saisons sur la Rade, mais également le Rochelais Jules Plisson, barré par la prochaine arrivée d’Antoine Hastoy chez les Maritimes, de le rejoindre dès cet été. J.J. Hanrahan, qui a toqué aux portes de la sélection irlandaise mais sans jamais parvenir à y entrer, aura l’opportunité de se relancer dans un contexte différent au sein de l’effectif des Dragons, où il apportera son expérience autant en Irlande qu’en Angleterre et en France.