Clermont en demies, Agen presque maintenu

Clermont a assuré sa place en demi-finale du Top 14 en s'imposant aisément contre Perpignan (35-13), ce samedi, lors de la 24e journée du Top 14. Les Jaunards sont certains de terminer dans les deux premiers après ce succès bonifiés, signé Yato (18e, 21e, 77e) et Raka (54e, 79e).

Dans le même temps, Montpellier s'est relancé dans la course aux barrages en allant l'emporter à Castres (9-12), grâce à deux essais de Ngandebe (22e) et Reilhac (59e).

Enfin, Agen a fait un très grand pas vers le maintien en remportant le match de la peur à Grenoble (11-29), grâce notamment à Briatte (38e) et Laporte (76e). Seule une égalité à trois avec Grenoble et Pau pourrait condamner le SUA à la 13e place. Il faudrait pour cela que le FCG fasse le plein de points lors des deux dernières journées pendant que Pau et Agen restent bloqués à 38 unités au classement.