Clermont: De la casse après Grenoble pour Moala et Uhila

Un score fleuve et une victoire bonifiée, mais aussi de la casse pour l'ASM Clermont Auvergne, après la réception de Grenoble (52-17), le dauphin du Stade Toulousain au classement annonce les blessures de George Moala et Loni Uhila.

Franck Azéma et son staff, déjà privés de 7 internationaux tricolores (Etienne Falgoux, Sébastien Vahaamahina, Arthur Iturria, Greig Laidlaw, Camille Lopez, Wesley Fofana et Damian Penaud), devra aussi faire sans le centre et le pilier face à Pau le dimanche 17 mars, week-end de doublon avec Italie-France à l'occasion de la 19e journée du Top 14. Moala, touché à une cheville et contraint de céder sa place peu avant l'heure de jeu face au FCG, souffre d’une grosse entorse tibio-fibulaire, indique le site du club. C'est plus grave pour Uhila, victime d'une hernie cervicale, détectée lors d'examens effectués suite à la rencontre et qui va nécessiter en début de semaine prochaine une opération. Une indisponibilité de 3 mois est évoquée et la fin de saison du joueur apparaît compromise.