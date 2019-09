Clermont-Azéma: "Nous avons été pris..."

C'est en ce début de saison un sérieux coup de froid sur Clermont, une semaine seulement après la défaite dans le 100e derby. L'ASM a déjà chuté sur sa pelouse de Marcel-Michelin face à Pau samedi (28-37).

#Presse #FAzema «nous n’avons pas été capables de nous connecter en début de match.Nous donnons trop de points à nos adversaires ce qui ne nous permet pas d’être suffisamment conquérants.Félicitations à cette équipe de @SectionPaloise qui fait un gros match. Nous avons été pris » pic.twitter.com/Sxz3VjL9GB — ASM Rugby (@ASMOfficiel) 14 septembre 2019

Comme face à Brive les joueurs de Franck Azéma n'ont pas su afficher la maîtrise nécessaire, comme ne manquait pas de le relever au micro de Canal + le Directeur sportif à l'issue du match en stigmatisant "trop de déchets quand tu veux marquer... C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, à Brive, et c'est ce qu'on a vu aussi à Bayonne dans notre entame de match, où on n'est pas capables d'être connectés et de travailler ensemble. On n'a pas encore trouvé les clés par rapport à ça. On a fait quatre matches, on en a gagné 2, on en a perdu 2, mais c'est surtout sur le contenu et être consistant sur nos repères pour trouver dans notre collectif un peu plus de liant."