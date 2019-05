Clermont: 4 saisons supplémentaires pour Lopez

Après les ailiers Damian Penaud (juin 2023) et Alivererti Raka (juin 2024) la semaine dernière, c'est au tour de l'ouvreur international Camille Lopez (30 ans, 22 sélections) de s'engager également sur le long terme avec l'ASM Clermont-Auvergne.

Le natif de Mauléon prolonge son bail jusqu'en juin 2023, annonce le club. Une évidence pour son Directeur sportif Franck Azéma, convaincu que Lopez "arrive dans ses meilleures saisons".

"Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir poursuivre cette série de prolongations en reconduisant Camille sur les 4 prochaines saisons. Il fait partie des cadres de notre équipe. C’est un garçon qui entre parfaitement dans la mentalité que nous donnons au groupe, en cherchant à se remettre en question constamment et en étant un élément moteur fort de celui-ci. Camille a un fort tempérament, du caractère, relève le technicien. Il sortait d’une saison difficile avec une blessure grave, mais il s’est accroché et a su revenir. Lorsqu’il est arrivé au club en 2014, il n’était qu’un simple soldat. Aujourd’hui, il est à la fois un leader de notre jeu, mais aussi un acteur important de la vie du groupe. Le conserver sur le long terme était une évidence dans le projet sportif que nous menons, d’autant qu’il arrive dans ses meilleures saisons à un poste stratégique, qui demande beaucoup d’expérience et de maîtrise", conclut-il.