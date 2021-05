Champions Cup – Toulouse : Holmes très incertain pour la finale

Samedi à Twickenham le @StadeToulousain tentera de décrocher un cinquième titre de Champions Cup ⭐⭐⭐⭐⭐

On revient sur son parcours pour arriver jusqu'en finale 🔴⚫ pic.twitter.com/GsReTPQ1Is



— Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) May 19, 2021

24 matchs pour Holmes cette saison

C’est un Stade Toulousain amoindri qui va disputer la finale de la Champions Cup samedi à Twickenham contre La Rochelle. Alors que (notamment) Yoann Huget s’est gravement blessé au tendon d’Achille et Sofiane Guitoune au genou, et que Julien Marchand est suspendu pour un mauvais geste en demi-finale contre Bordeaux-Bègles, c’est Zack Holmes qui devrait être le prochain à déclarer forfait pour ce grand rendez-vous. Le centre (ou ouvreur) international australien de bientôt 31 ans s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la défaite à Bayonne samedi dernier en Top 14 et sa présence est plus qu’incertaine, a confié l’entraîneur toulousain Ugo Mola en conférence de presse ce mercredi : «En raison du contexte sanitaire, le club toulousain ne pourra emmener qu'un groupe de 30 joueurs en Angleterre. Ce probable forfait de Holmes est un gros coup dur, car le natif de Perth, arrivé en 2017 après deux saisons à La Rochelle, a disputé 24 matchs cette saison, dont 21 comme titulaire, alternant le poste d' ouvreur et de centre selon les rencontres. Il a marqué 103 points au total, dont deux essais. Selon L’Equipe, deux options de jeu pourraient s’offrir à Ugo Mola :Du côté de La Rochelle, les nouvelles sont meilleures, puisque des 23 joueurs ayant battu le Leinster en demi-finales, seul le centre Pierre Aguillon, victime d’une désinsertion de l’ischio-jambier, sera absent. Le centre (ou troisième ligne) Levani Botia s'est quant à lui blessé à la cheville contre les Irlandais mais il devrait pouvoir tenir sa place.