Champions Cup - Toulouse : Dupont encore absent, Mola énigmatique

Dupont absent pour préserver son genou ?

Syndrome grippal ? Genou droit ? Pour quelle raison Antoine Dupont est-il absent des terrains de rugby depuis un mois et le match de Champions Cup remporté 7-39 par le Stade Toulousain à Cardiff ? Samedi (14h00), le demi de mêlée de 25 ans, récemment élu meilleur joueur du monde, sera de nouveau forfait. Alors que son cas commence à susciter l’inquiétude auprès des suiveurs et des supporters, son entraîneur Ugo Mola s’est montré assez énigmatique en conférence de presse ce jeudi. « Il est pour l’instant blessé. On va attendre de voir s’il récupère. Vous ne le verrez pas ce week-end. Il est en délicatesse. J’ai vu qu’il y avait beaucoup d’interprétations. Le problème de la communication, c’est que si on ne dit rien, vous (les journalistes) inventez et si on vous dit quelque chose vous interprétez.(…) Pour l’instant ça ne m’inquiète pas car la saison est longue. Il devait jouer contre les Wasps et le Stade Français, après il a eu des petits soucis qui ne sont pas forcément très graves, mais qui l’ont éloigné. Avec les matchs reportés, ça augmente son nombre de matchs non joués, mais la blessure ne l’a pas sorti du terrain pendant huit semaines. »Officiellement, Antoine Dupont a souffert ces dernières semaines d’un syndrome grippal, mais il est désormais guéri, et selon L’Equipe et RMC Sport, c’est pour préserver son genou droit qu’il ne jouera pas ce week-end.lors de la 4eme journée de Champions Cup. Selon RMC Sport, son cas n’inspire pas d’inquiétude au staff du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, qui dévoilera mardi après-midi la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations, qui commencera le 6 février par la réception de l’Italie. Un Tournoi que la France n’a plus remporté depuis 2010 et qu’elle pourra difficilement gagner sans un Antoine Dupont (35 sélections, 10 essais) au sommet de sa forme.