Champions Cup - Racing 92 : Chavancy blessé à l'épaule et sorti sur civière

Une qualification et trois blessures

Vainqueur d’Edimbourg (56-3) ce dimanche et qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup, le Racing 92 a vécu un après-midi pour le moins tranquille. Toutefois, plusieurs faits de match sont venus gâcher la fête. Le club des Hauts-de-Seine a perdu sur blessure son capitaine Henry Chavancy. Peu avant la 30eme minute, le centre gauche est resté au sol de longues minutes après le premier essai du match inscrit par Camille Chat pour les siens. Sur cette action, le joueur de 32 ans qui est visiblement mal retombé après un duel anodin, ne s’est pas relevé et a été remplacé par Simon Zebo. A première vue, il a été touché sérieusement à l’épaule gauche. Pris en charge par les médecins du club derrière la zone d’en-but, Chavancy est finalement sorti sur civière sous les applaudissements de ses coéquipiers et du banc francilien.Inquiet pour son joueur, le président de Racing 92 Jacky Lorenzetti est venu prendre de ses nouvelles sur le terrain avant qu’il ne soit évacué. Cette blessure est un coup dur pour le club francilien dans la dernière ligne droite du Top 14 alors qu'il doit affronter en l'espace d'un mois le Stade Français Paris, le Stade Toulousain et Clermont. Les problèmes des Ciel-et-Blanc ne se sont pas arrêtés là puisqu’ils ont perdu deux autres joueurs sur blessure dans cette rencontre. A l’heure de jeu, le deuxième-ligne néo-zélandais Dominic Bird, rentré deux minutes plus tôt, est resté au sol après un plaquage. Touché au cou, il est sorti avec une minerve tandis que Virimi Vakatawa a ressenti une gêne à un genou en toute fin de match. Laurent Travers et les siens se seraient bien passés de cette hécatombe.