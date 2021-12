Champions Cup : Le choix de l'EPCR critiqué par Pierre-Yves Revol

Revol dénonce une différence de traitement

Le match Munster-Castres sera presque une anomalie. Ce samedi, le CO sera le seul club français participant à une rencontre de Champions Cup dans le cadre de cette 2eme journée. Face au resserrement des conditions d’entrée en France des personnes venant de Grande-Bretagne afin de lutter contre la prolifération du variant Omicron, l’EPCR a fait le choix de la prudence avec le report, et non l’annulation, des rencontres encore prévues opposant des clubs français à des formations britanniques. Une décision qui, par conséquent, ne concerne par les équipes basées en Irlande et en Italie. C’est pour cela que Castres a fait le déplacement au Munster pour y affronter la « Red Army ». Face à la presse, Pierre-Yves Revol n’a pas caché son désarroi, qualifiant le choix de l’EPCR d’« absurde » et dénonçant une inégalité de traitement. Admettant que « sur le plan juridique », la position prise par l’instance européenne se tient, elle manque de « logique sur le plan sportif et sanitaire ».Ce qui pose problème au président du Castres Olympique, c’est le fait que certaines rencontre, telles Montpellier-Leinster ou encore Racing 92-Ospreys, ont été purement et simplement annulées alors que d’autres ont été reportées à une date ultérieure. « Le report de toute la journée aurait été plus logique, compréhensible et clair », assure Pierre-Yves Revol. Mettant en avant que « la situation en Irlande aujourd'hui ne diffère pas vraiment de celle de la Grande Bretagne », l’ancien président de la Ligue Nationale de rugby affirme que « la différence de traitement s'est faite sur des considérations politiques et administratives et non pas sanitaire ». Le patron du CO est également revenu sur le contexte de la prise de la décision par l’EPCR. Assurant que « les clubs français étaient unanimes pour demander le report de l'ensemble des matchs quitte à ce qu'ensuite les huitièmes de finale se déroulent sur un match direct et non plus en aller-retour », Pierre-Yves Revol assure que les dirigeants de l’instance européenne ont changé d’avis « sous influence des Anglais et des Celtes ». Une décision qui rend un peu plus compliquée l’organisation des Coupes d’Europe dans un calendrier ne laissant pas la moindre fenêtre pour reprogrammer les matchs sans amender le format des compétitions.