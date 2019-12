Champions Cup (J4) : Une leçon de rugby infligée par Clermont à Bath

Clermont n’a pas laissé passer l’occasion. Alors que Bath a fait le déplacement en Auvergne avec une équipe loin d’être son quinze de départ type, les Jaunards ont été exceptionnels pendant le premier acte. Il n’a fallu que cinq minutes pour que John Ulugia donne le ton à la conclusion d’un maul qui a laissé la défense du club anglais sans grande réaction. Mais, dans la foulée, l’ASM a perdu sa pépite Samuel Ezeala à la suite d’un choc avec Aled Brew. L’ailier clermontois a dû immédiatement céder sa place à Apisai Naqalevu avec une suspicion de blessure sérieuse au niveau du péroné de la jambe gauche. Le Franco-Espagnol a dû être transporté à l’hôpital après avoir été vu se déplaçant difficilement avec des béquilles en bord de pelouse. Ce coup dur n’a pas refroidi les joueurs de Franck Azéma qui n’ont cessé de pousser durant les 40 premières minutes. Damian Penaud a conclu en position d’ailier un mouvement offensif d’envergure pour aplatir le deuxième essai après seulement neuf minutes.

Bonus offensif express pour Clermont

En réalité, il a fallu à peine plus de 20 minutes de jeu pour que Clermont s’assure du bonus offensif. Après les essais d’Ulugia et Penaud, ce sont Alivereti Raka et George Moala qui ont profité des largesses de la défense de Bath. Le troisième essai inscrit par l’international français est venu d’une passe au pied parfaitement sentie de Camille Lopez avant que l’ancien All Black ne fasse parler sa vitesse en sortie de mêlée pour aplatir l’essai du bonus. C’est alors que les Clermontois ont commencé à trop se détendre et permis à Jack Walker d’ouvrir le compteur de Bath en conclusion d’un maul qui a su avancer. Pour la bonne mesure, Alivereti Raka et George Moala ont signé leurs doublés en trois minutes à la demi-heure de jeu pour permettre aux Jaunards d’atteindre la barre des 40 points. Ruaridh McConnochie a permis aux Anglais de terminer les 40 premières minutes la tête haute avec un essai juste avant la mi-temps. Clermont a entamé le deuxième acte aussi fort que le premier grâce à Camille Lopez sur une pénalité jouée rapidement.

Une fin de match qui ne fera pas que des heureux

L’écart étant fait, Franck Azéma a commencé une rotation de son effectif. Une situation dont les joueurs de Bath ont parfaitement profité pour aller chercher à leur tour le bonus offensif. Tom Dunn a conclu un nouveau maul avant que Josh Bayliss n’offre le point de l’honneur sur un autre ballon porté qui a su progresser. Une faiblesse dans ce secteur de jeu qui a visiblement frustré Franck Azéma et qui jette une petite ombre sur la performance clermontoise dans cette rencontre. Jake McIntyre a fait chavirer une dernière fois le Stade Marcel-Michelin à trois minutes du terme de la rencontre au terme d’un mouvement offensif initié par Raka et prolongé par Penaud pour permettre à l’Australien d’aller marquer le 20eme essai de l’ASM en quatre matchs de Champions Cup cette saison. Cette très large victoire avec le double de points marqués par rapport à Bath (52-26) permet à Clermont de rester au contact de l’Ulster, vainqueur des Harlequins ce vendredi. Ce qui promet une « finale » de la poule, le 11 janvier prochain sur cette même pelouse, très intense.



CHAMPIONS CUP - POULE 3 / 4EME JOURNEE

Vendredi 13 décembre 2019

Harlequins - Ulster : 10-34



Dimanche 15 décembre 2019

Clermont - Bath : 52-26



Classement de la Poule 3

1- Ulster 17 points

2- Clermont 16

3- Harlequins 5

4- Bath 3