Champions Cup (J3) : Montpellier ridiculisé par le Leinster

Montpellier, décimé par les cas de covid, ne se faisait pas beaucoup d'illusions au moment de se rendre chez le Leinster, qui n’avait pas joué depuis cinq semaines mais alignait son équipe-type et n'avait pas d'autre objectif qu'une victoire à cinq points. Mission accomplie pour les Irlandais, qui l'ont emporté 89-7 en marquant treize essais, infligeant ainsi sa plus lourde défaite européenne au club de Mohed Altrad. Le cauchemar héraultais a commencé dès la troisième minute, avec un essai de Jack Conan en bout de ligne côté gauche (7-0, 3eme). Six minutes plus tard, c'est Jamison Gibson-Park qui a filé dans l'en-but après une belle action collective, où la passe décisive de Sean O'Brien a été déviée par un Henry Thomas, ce qui a permis de valider l'essai (14-0, 10eme). Déchaînés, les joueurs du Leinster ont inscrit un troisième essai avant même le quart d'heure de jeu, signé Ross Byrne sous les poteaux après un coup de pied contré de Louis Foursans-Bourdette (21-0, 15eme). Le calvaire s'est poursuivi à la 24eme minute, avec un essai de Ross Molony, qui a tendu le bras pour marquer près du poteau droit (28-0). Le MHR a enfin commencé à voir le jour après ce quatrième essai, et a inscrit son seul essai du match à la 27eme par Masivesi Dakuwaqa après un bon travail des avants (28-7). Cela n'a pas du tout perturbé les Irlandais, qui ont encore marqué deux fois avant la mi-temps, par Michael Ala'alatoa, bien trouvé dans l'intervalle par Gibson-Park (35-7), et par Jordan Larmour dans le coin droit après une passe de Byrne. C'est donc sur le score de 40-7 que les deux équipes ont rejoint les vestiaires.

Montpellier finit à 14

Et les choses ne se sont pas arrangées en deuxième mi-temps pour Montpellier... Josh van der Flier, à la 44eme, a corsé l'addition en marquant sans opposition, à gauche des poteaux (47-7). Sur le renvoi, Jimmy O'Brien s'est offert son deuxième essai de l'après-midi face à une défense aux abonnés absents (54-7, 45eme). Puis c'est van der Flier qui s'est offert son deuxième essai en sept minutes après avoir intercepté une touche montpelliéraine côté gauche. Jonathan Sexton, à peine entré en jeu, a alors marqué son 700eme point en Coupe d'Europe en transformant (61-7, 65eme). Dan Sheehan a ensuite marqué deux essais pour offrir une victoire encore plus conséquente aux Irlandais : à la 65eme après un long temps de jeu et à la 69eme après une touche et un ballon porté. Entre temps, histoire de boire le calice jusqu’à la lie, Montpellier avait été réduit à 14 après le carton rouge reçu par Dakuwaqa, auteur d’un coup de coude sur van der Flier, qui était au sol. Le Leinster a profité de sa supériorité numérique pour inscrire ses douzième et treizième essais dans les cinq dernières minutes : par Conan à la 75eme après un jeu de passes suite à une mêlée, et par James Lowe à la sirène après une passe croisée d’O’Brien. C’est donc une véritable humiliation pour Montpellier qui compte deux défaites en trois matchs avant de recevoir Exeter la semaine prochaine. Les Héraultais vont sans doute bientôt pouvoir se concentrer sur le Top 14…