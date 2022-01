Champions Cup (J3) : La victoire mais pas le bonus offensif pour le Racing 92 face aux Ospreys

January 15, 2022 18:05 Sur la pelouse des Ospreys et à l'issue d'une deuxième période plus réussie, le Racing 92 a signé une troisième victoire en trois journées de Champions Cup (10-25) et conforte sa place de leader de la Poule A.