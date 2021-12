Champions Cup (J2) : Le match Montpellier - Leinster annulé, le MHR vainqueur sur tapis vert

Le Leinster assure qu'il pouvait jouer

Un deuxième match de Champions Cup annulé ! Après le Bristol - Scarlets remporté 28-0 sur tapis vert le week-end dernier suite au forfait du club gallois en raison de nombreux cas de coronavirus, c’est le match Montpellier - Leinster qui ne pourra pas se disputer vendredi à 21h00 comme prévu. Depuis lundi, le match était menacé en raison des nombreux cas de covid au sein des deux effectifs. Il a été officiellement annulé par l’EPCR ce jeudi, et c'est le club montpelliérain qui hérite de la victoire à cinq points sur tapis vert (28-0). L'instance organisatrice des Coupes d'Europe s'en est expliquée dans un communiqué : «Cette rencontre de la Poule A est donc annulée et le Montpellier Hérault Rugby est considéré vainqueur sur le score de 28-0 avec cinq points de classement attribués, conformément au Règlement du tournoi. La commission indépendante d’évaluation des risques des matchs, composée de médecins du Groupe consultatif médical de l’EPCR, ainsi que d’un spécialiste médical indépendant ayant une expérience en virologie, a fait part à l’EPCR de ses inquiétudes à la suite de nouveaux résultats positifs à des tests Covid-19 au sein de l’effectif du Leinster Rugby. Malheureusement, la décision d’annuler le match a été prise. L’EPCR tient à reconnaître les efforts mis en œuvre par les deux clubs pour assurer la tenue de ce match. L’EPCR souhaite aussi souligner que l’attribution de la victoire à Montpellier est une mesure de gestion du tournoi, dont l’objectif est de s’assurer que tous les résultats des rencontres de la saison 2021/2022 de la Champions Cup soient clarifiés, et non une sanction. »Aux dernières nouvelles, le MHR comptait cinq cas positifs (trois joueurs et deux membres du staff) alors que le Leinster en comptait plus de vingt, selon L’Equipe. Pourtant, le club irlandais a fait savoir dans un communiqué qu'il avait un groupe de joueurs suffisant pour se déplacer à Montpellier vendredi soir, mais l'EPCR en a décidé autrement.Le prochain match du MHR est désormais prévu le 27 décembre contre Biarritz en Top 14, alors que son prochain match de Coupe d'Europe aura lieu le 16 janvier sur le terrain du Leinster. Si tout va bien...