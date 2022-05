Champions Cup (Finale) : La Rochelle champion d'Europe !

Une finale pour apprendre, une finale pour gagner. C’est peut-être la maxime que le Stade Rochelais a suivi ce samedi à l’Orange Vélodrome de Marseille. Un an après leur défaite à Twickenham face à Toulouse, les Maritimes sont allés chercher au bout d’un match intense leur premier titre de champion d’Europe. Si les joueurs de Ronan O’Gara ont montré beaucoup de volonté d’entrée, c’est le Leinster qui a ouvert le score dès la 5eme minute sur pénalité, profitant d’un élément qui a marqué cette finale, l’indiscipline rochelaise. L’ancien buteur du Racing 92 a récidivé quatre minutes plus tard, bonifiant la pression de son équipe sur la défense adverse et la position de hors-jeu de Grégory Alldritt. Mais, sur leur première offensive d’ampleur dans cette finale, les Charentais ont percé le rideau défensif du Leinster. Parfaitement lancé par Dillyn Leyds, Raymond Rhule a fait parler sa puissance et sa vitesse pour aplatir le premier essai du match, transformé par Ihaia West. La province irlandaise a alors perdu son talonneur Ronan Kelleher, sorti sur blessure et remplacé par Dan Sheehan. Toujours en mal de discipline, le Stade Rochelais n’aura tenu le score que douze minutes. Après une faute en touche, Jonathan Sexton a redonné la main au Leinster à 18 minutes de la pause.

Sexton a maintenu le Leinster à flots

Les Maritimes ont alors mis la défense irlandaise sous grande pression mais cette dernière a tenu bon jusqu’à la mi-temps. Une pause atteinte avec une avance de cinq points pour le Leinster grâce à une quatrième réussite au pied de son buteur international. Dès le retour sur la pelouse du Vélodrome, La Rochelle a remis sous pression les Irlandais, qui ont cédé sur la première action. A 22 mètres sur la droite des poteaux, Ihaia West n’a pas manqué la cible pour laisser son équipe au contact. Le Leinster a très vite fait passer un frisson dans le dos des supporters rochelais avec leur jeu d’avants mais le rideau défensif des Jaune-et-Noir a tenu bon un temps. Toutefois, une nouvelle position de hors-jeu a offert trois points faciles à Jonathan Sexton, qui a permis à son équipe de compte plus d’un essai d’avance à 27 minutes du terme de la rencontre. Un écart quasiment réduit à néant à l’heure de jeu grâce à la puissance de Pierre Bourgarit. A la conclusion d’un ballon porté rondement mené, le talonneur rochelais a aplati l’essai qui a relancé les Maritimes… mais l’enthousiasme a été vite douché. Se rendant coupable d’un croque-en-jambe totalement évitable sur Jamison Gibson-Park, Thomas Lavault a reçu un carton jaune logique et laissé son équipe à quatorze à l’orée du dernier quart d’heure.

Retière libère La Rochelle

Ross Byrne a alors pris le relais de Jonathan Sexton pour redonner quatre longueurs d’avance au Leinster. Ronan O’Gara a alors lancé ses forces vives face à une équipe du Leinster qui a épuisé pas mal d’énergie dans cette deuxième période. A l’envie et malgré cette infériorité numérique, La Rochelle a fait reculer la défense du Leinster, qui s’est alors arc-boutée sur sa ligne d’en-but. Multipliant les fautes, les Irlandais ont vu les Maritimes demander des mêlées, se sentant forts dans ce secteur de jeu. Mais les minutes ont passé et le Leinster a tenu bon. Une résistance qui a toutefois eu ses limites. Dans l’avant-dernière minute, Arthur Retière a trouvé un trou de souris pour tendre le bras et aplatir le ballon sur la ligne. Incertain sur la validité de l’essai, l’arbitre a demandé la vidéo et les images ont fait rugir le public rochelais. L’arrière des Jaune-et-Noir a bien aplati l’essai de la gagne. Car, avec beaucoup de malice, Ihaia West a pris tout son temps pour taper la transformation, attendant que le chronomètre affiche 80 minutes. Un dernier coup de pied victorieux qui offre à La Rochelle une place sur le toit de l’Europe du rugby (21-24). Après Toulouse, Brive et Toulon, le Stade Rochelais rejoint le club très fermé des champions d’Europe.



CHAMPIONS CUP / FINALE

Samedi 28 mai 2022 (à l'Orange Vélodrome de Marseille)

Leinster - La Rochelle : 21-24



DEMI-FINALES

Samedi 14 mai 2022 (à l'Aviva Stadium de Dublin)

Leinster - Toulouse : 40-17



Dimanche 15 mai 2022 (au Stade Bollaert-Delelis de Lens)

Racing 92 - La Rochelle : 13-20