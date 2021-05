Challenge Cup (Demi-finales) : Montpellier s'impose à Bath et s'invite à Twickenham

En attendant La Rochelle, Toulouse ne fera pas seul le voyage à Twickenham. En effet, alors que les joueurs d’Ugo Mola ont validé leur billet pour la finale de la Champions Cup aux dépens de Bordeaux-Bègles, Montpellier représentera le Top 14 en finale de la Challenge Cup. Pas forcément vernis au tirage au sort avec un déplacement à Bath, les joueurs de Philippe Saint-André ont fait mentir les pronostics en allant chercher une victoire marquée du sceau de la solidité défensive. Ce sont pourtant les joueurs de Bath, sur leur pelouse du Recreation Ground, qui ont pris le meilleur départ. A peine quatre minutes après le coup d’envoi, Tom Dunn et ses coéquipiers ont profité d’une perte de balle d’Alexandre Bécognée pour maintenir la pression sur la défense héraultaise, qui a fini par craquer sur un ballon porté conclu par le talonneur anglais. Si Johan Goosen a manqué la cible à 50 mètres au quart d’heure de jeu, Benoît Paillaugue a débloqué le compteur montpelliérain à la 20eme minute. Dans la foulée, sur un échec de leur buteur, les Montpelliérains ont maintenu la pression sur Bath et, sur un jeu au pied de Benoît Paillaugue, Vincent Rattez est décalé le long de la ligne de touche sur l’aile droite.

Montpellier a tenu le choc

Au soutien, Yacouba Camara a bien suivi pour permettre au MHR de passer devant. Ce qui n’a duré que quatre minutes, le temps pour Ben Spencer de bonifier une faute héraultaise et de remettre les deux équipes à égalité. Toutefois, trop indisciplinés, les joueurs de Bath ont offert deux opportunités à Benoit Paillaugue de creuser l’écart pour Montpellier, ce que le buteur n’a pas laissé passer… contrairement à son homologue de Bath, qui n’a pas su ramener son équipe à trois longueurs juste avant la pause. Ces six points d’avance, les joueurs de Philippe Saint-André s’y sont accrochés coûte-que-coûte. Malgré dix minutes en infériorité numérique à l’heure de jeu à la suite du carton jaune reçu par Enzo Forletta, le MHR n’a rien lâché et n’a pas craqué sous la pression. De retour après sept mois d’absence, Handré Pollard a conclu le travail de sape de son équipe par une ultime pénalité à la dernière seconde. Montpellier s’impose (10-19) et jouera sa deuxième finale de Challenge Cup après le sacre en 2016 face aux Harlequins. Mais, cette fois, ça sera en terre anglaise face aux Leicester Tigers, qui sont venus à bout de l’Ulster ce vendredi à l’occasion de la première demi-finale.



CHALLENGE CUP / DEMI-FINALES

Vendredi 30 avril 2021

Leicester Tigers - Ulster : 33-24



Samedi 1er mai 2021

Bath - Montpellier : 10-19



FINALE

Vendredi 21 mai 2021, à Twickenham (Grande-Bretagne)

21h00 : Leicester Tigers - Montpellier