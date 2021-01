Challenge Cup - Coronavirus : Bayonne ne jouera pas ses deux derniers matchs

Communiqué de l'Aviron Bayonnais

"Le samedi 26 décembre dernier, les joueurs et le staff de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro étaient soumis à une nouvelle série de tests qui a révélé sept cas positifs à la COVID-19. Fort heureusement, et grâce à la collaboration de la Ligue Nationale de Rugby, la rencontre prévue le jour-même face au Castres Olympique a pu être reportée, empêchant une nouvelle propagation du virus au sein des deux clubs. À la suite de la détection de deux nouveaux cas suite aux tests effectués le jeudi 31 décembre, et conformément aux demandes de l’Agence Régionale de Santé, le club s’est vu contraint de prolonger sa fermeture jusqu’au jeudi 6 janvier. Si les derniers tests en date, effectués ce samedi matin, n’ont détecté aucun cas positif à la COVID-19 dans l’effectif, le club a toutefois eu la confirmation hier matin qu’il s’agissait bel et bien de la souche dite « anglaise » du virus. L’Aviron Bayonnais souhaite rappeler le sérieux et la prudence dont il a fait preuve dans la gestion et la mise en application des protocoles sanitaires. Jusqu’au match contre Leicester le 19 décembre dernier, seuls deux cas au maximum sur une période de 7 glissants, avaient été décelés au sein de son effectif. Une nouvelle fois, l’Aviron Bayonnais Rugby Pro déplore cette situation qui a déjà entraîné le report de deux rencontres de TOP 14 et qui compromet grandement la tenue de la rencontre face à Toulon prévue le vendredi 8 janvier, mais aussi la suite de sa saison sportive.Il ne reprendra la compétition qu’après une interruption d’un mois et demi, à l’occasion de la réception du SU Agen le week-end du 30 janvier prochain. De plus amples informations seront communiquées après le retour de la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby."