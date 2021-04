Castres : Leota pour remplacer Jelonch ?

Jelonch a préféré Mola et Toulouse aux retrouvailles avec Urios et l'UBB



😍One world class offload in the build-up just isn't enough for Rob Leota, he prefers two! His Melbourne Rising side are in full control against Sydney in #NRC19, they lead 40-12 #SYDvMEL

— RUGBYcomau (@rugbycomau) September 29, 2019

Le CO, qui verra la saison prochaine Anthony Jelonch faire ses valises pour rejoindre Toulouse, aurait trouvé le joueur qui le remplacera au sein de l'effectif tarnais. A en croire les informations de Midi Olympique ce vendredi, le joueur en question aurait même déjà paraphé son nouveau contrat, sous les couleurs castraises.en faveur du champion de France 2019, en quête d'un nouveau troisième ligne pour pallier le départ de Jelonch chez les Rouge et Noir. Jeune joueur de 24 ans au gabarit impressionnant (1,90 m, 110 kg),, où il découvrira du même coup le Championnat de France pour ce qui constituera sa première expérience hors de son pays et de Melbourne, où il a passé toute sa carrière jusqu'alors.Leota croisera donc la route du jeune international français Anthony Jelonch, âgé comme le joueur annoncé pour le relayer de 24 ans. Pisté par Bordeaux-Bègles, Toulon et Toulouse notamment, le natif de Vic-Fezensac a choisi de rejoindre dans la Ville Rose l'entraîneur Ugo Mola, à qui l'ancien joueur d'Auch avait tapé dans l'oeil deux ans plus tôt déjà. Et ce en dépit de l'intérêt de son ancien coach au CO Christophe Urios, dont les efforts pour attirer son ancien troisième ligne n'ont rien donné. Castres, de son côté, a tout fait pour retenir celui qui vient de terminer le Tournoi des 6 Nations à la deuxième place avec les Bleus. Mais le club tarnais n'a pu résister à l'envie du Stade Toulousain et de son budget, nettement supérieur à celui du CO. Jelonch, qui tournera le dos à sept saisons passées à Castres, mettra donc le cap sur la Ville Rose à l'intersaison. Leota, de son côté, tentera de le faire oublier. Même si cela ne sera pas simple.