Castres: 3 recrues annoncées, dont le Toulonnais Nakosi

Privé de phase finale du Top 14 lors de la dernière journée de saison régulière, le Castres Olympique, champion de France en titre, prépare déjà la reconquête et annonce la signature de 3 nouvelles recrues en parallèle avec une très large vague de 18 prolongations au sein de son effectif actuel, mais aussi avec l'arrivée d'un staff tout neuf emmené par Mauricio Reggiardo, ex-manager du SU Agen de retour au sein du club tarnais pour y succéder à Christophe Urios, parti à l'UBB.

Filipo Nakosi, Hans Nkinsi et Thomas Fortunel rejoignent la #TeamCO !



Le CO enregistre l’arrivée de 3 nouveaux joueurs pour la saison 2019/2020, ainsi que d'un nouveau staff, après avoir prolongé 18 joueurs de son effectif.



Plus d'infos ➡ https://t.co/9trAUUo1Mp pic.twitter.com/tMAjEdDuJZ — Castres Olympique (@CastresRugby) 4 juin 2019

Les 3 renforts en question sont l'ouvreur Thomas Fortunel (23 ans ; 1,77m, 76kg), en provenance de Montauban (Pro D2) et qui signe un contrat de 2 ans, le 2e ligne Hans Nkinsi (26 ans ; 1,85m, 80kg), qui portait les couleurs de Grenoble et s'engage pour 3 saisons, ainsi que l'ailier fidjien Filipo Nakosi (27 ans ; 1,83m, 98kg). Comme un certain David Smith avant lui, le meilleur marqueur d'essais cette saison avec le RCT (10) rejoint à son tour le Tarn, où il évoluera jusqu'en 2022.