Carnet noir - Pau : Taniela Moa est décédé

Triste nouvelle pour la famille Vert et Blanc ce jeudi matin, nous venons d’apprendre la disparition de Taniela Moa à l’âge de 36 ans. International avec les Baby Blacks et les Tonga, il a porté les couleurs de la Section de 2011 à 2017 et participé à la montée du club en TOP 14. pic.twitter.com/LgvbuqpYiU

"Le magicien" s'est envolé., a annoncé la Fédération de son pays Tonga Rugby Union, sans toutefois préciser les raisons du décès de celui qui avait passé six saisons à Pau, entre 2011 et 2017. La Section a d'ailleurs immédiatement réagi après ce drame, qui serait survenu lors de tests médicaux, à en croire les informations du site néo-zélandais Stuff. "Triste nouvelle pour la famille Vert et Blanc ce jeudi matin, nous venons d’apprendre la disparition de Taniela Moa à l’âge de 36 ans. International avec les Baby Blacks et les Tonga, il a porté les couleurs de la Section de 2011 à 2017 et participé à la montée du club en TOP 14", a communiqué le club palois, très attristé par la mort du demi de mêlée international tongien aux 21 sélections sacré champion de France de Pro D2 en 2015 dont les coiffures toutes plus excentriques les unes que les autres régalaient les supporters béarnais et qui avait disputé son dernier match sous les couleurs du Tonga il y a six ans dans le cadre de la Coupe des nations du Pacifique.Passé par Auckland, où il avait fait ses grands débuts avant de défendre ensuite les couleurs des Blues, de Bay of Plenty puis des Blues avant de mettre le cap sur Pau, son dernier club, Moa, également deux fois vainqueurs du championnat des provinces néo-zélandaises, avait été surnommé "le magicien" par l'un de ses anciens coéquipiers dans le Béarn Marlon Solofuti, impressionné par l'aisance de son partenaire dans le jeu. "Il te sort des passes de 30 mètres sans problème. Il a la puissance et c'est un gars qui donne", avait expliqué, impressionné, Solofuti dans les colonnes de La République des Pyrénées en 2013. Comme beaucoup de Palois, le Samoan pleure aujourd'hui son ex-coéquipier tongien.