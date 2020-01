Brive : Trois arrivées et quatre prolongations !

🌠⚫️⚪️🎁

Meilleurs voeux à toutes et à tous ! En 2020, continuons à construire ensemble. Pour débuter cette nouvelle année, le CA Brive est heureux d’annoncer 7 nouvelles signatures.

Le CA Brive a gâté ses supporters en ce jour de l’An ! Le club corrézien, actuel neuvième du Top 14, a en effet annoncé que trois joueurs aller arriver au CAB, et que quatre autres avaient prolongé leur contrat. Les nouveaux arrivants sont l’ailier de La Rochelle Valentin Tirefort (21 ans), qui a signé pour les trois prochaines saisons, le centre (ou ailier) de Béziers Wesley Douglas (23 ans), qui a signé pour les deux prochaines saisons, et le deuxième ligne Dan Malafosse (27 ans), qui a signé jusqu’à la fin de cette saison après avoir résilié son contrat avec Pau. Quant aux joueurs qui ont prolongé leur contrat, il s’agit de l’ailier de 26 ans Axel Muller (jusqu’en 2023), du talonneur de 30 ans Thomas Acquier (jusqu’en 2022), du troisième ligne de 22 ans Esteban Abadie (jusqu’en 2023) et du centre de 26 ans Sevanaïa Galala (jusqu’en 2022).