Brive : Trois ans de contrat pour l'international irlandais Sammy Arnold

Arnold, « un bagage technique de très haut niveau » selon Davidson

C’est un joli coup que les dirigeants brivistes ont réalisé en vue de la saison prochaine. Membre éminent de l’effectif du Connacht, province irlandaise avec laquelle il a pris part à 67 matchs de Pro 14, désormais appelé United Rugby Championship, et huit rencontres de Champions Cup, Sammy Arnold portera les couleurs noires et blanches dès cet été. Passé par l’Ulster lors d la saison 2015-2016 avait de rejoindre le Munster la saison suivante, le natif du Surrey a porté à une reprise le maillot du XV du Trèfle, à l’occasion du test-match face aux Etats-Unis durant la tournée d’automne 2018. Il a également été sélectionné dans les équipes de moins de 18 ans puis de moins de 20 ans irlandaises. Après avoir fait toute sa carrière en Irlande, Sammy Arnold est la première recrue du CAB en vue de la saison prochaine et y vivra sa première expérience à l’étranger.Après deux saisons au Connacht, l’Irlandais sera un renfort de choix pour Brive et Jeremy Davidson n’en est pas peu fier. « Sammy Arnold est un jeune trois-quarts polyvalent qui possède un bagage technique de très haut niveau, a confié la manager du club briviste dans un communiqué. Il est également très agressif en attaque comme en défense. Aux portes de l'équipe d'Irlande depuis plusieurs années, il va s'investir au sein du projet briviste pour trois ans. » En effet, Sammy Arnold s’est engagé avec le club corrézien jusqu’à l’été 2025. « Avec son expérience du haut niveau, Sammy Arnold va venir étoffer notre ligne d’arrières et épauler nos jeunes joueurs, a ajouté dans un communiqué le directeur général du CAB Xavier Ric. Nous sommes ravis de l’accueillir à Brive. » Une première recrue qui devrait en appeler d’autres pour un club corrézien toujours plus ambitieux en vue des années à venir.