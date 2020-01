Brive : Tournebize signe jusqu’en 2022

Actuel neuvième du Top 14, le CA Brive a profité de la trêve en championnat pour recruter un nouveau joueur. Il s’agit de Pierre Tournebize, le centre (ou ailier) de 22 ans, qui évoluait à Montpellier depuis un an et demi, après avoir été formé à Clermont. Le joueur arrive dès ce mois de janvier en Corrèze, et a signé jusqu’en juin 2022. « Je suis très content de rejoindre le CA Brive. C’est un beau challenge d’arriver en cours de saison. Il va falloir que je m’adapte rapidement mais j’arrive en terrain connu puisque j’étais au lycée à Ussel en pôle espoirs. Je connais donc certains joueurs qui y sont passés tout comme les anciens Montpelliérains Guillaume Galletier et Joris Jurand », s’est-il réjoui sur le site de son nouveau club. Cette saison, il n’a disputé qu’un match avec le MHR, lors du déplacement à Agen en Top 14.