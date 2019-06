Brive: L'international écossais Dunbar a signé

Forcément ébranlé par l'annonce du départ surprise de son entraîneur des avants Didier Casadéï, après 10 ans de présence au club, le CA Brive Corrèze, promu la saison prochaine en Top 14, continue de préparer son retour dans l'élite.

Et les Coujoux réalisent un joli coup avec l'annonce de l'arrivée de l'international écossais Alex Dunbar (29 ans, 31 sélections). Une vraie plus-value en termes d'expérience pour ce trois-quarts centre qui compte à son actif 27 matches de Champions Cup, 94 apparitions en Pro 14 (ex-Ligue celte) et quatre participations au Tournoi des 6 Nations sous le maillot du XV du Chardon. Le communiqué du CAB met en avant les "qualités de vitesse et d’explosivité" de sa recrue chronométré à 33,8 km/h à l'occasion d'un essai inscrit face à l'Italie dans le Tournoi 2014.

"Alex était un atout majeur pour Glasgow et l’équipe d’Ecosse depuis plusieurs années. Il va apporter au club toute son expérience du niveau international pour faire évoluer notre jeune ligne de trois-quarts", se félicite le manager Jérémy Davidson. Dunbar, qui a joué la dernière seconde moitié de saison avec les Anglais de Newcastle, après dix années jouées en Ecosse, s'est engagé avec ses nouvelles couleurs jusqu'en juin 2020.