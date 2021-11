Brive : Joker à La Rochelle, Motu Matu'u va désormais l'être en Corrèze

⚫️⚪️🖊️ Le CA Brive est heureux d'annoncer la signature de Motu Matu'u.

Matu’u, un joker de choix

Motu Matu’u ne va pas quitter tout de suite le Top 14 ! Recruté en août dernier par La Rochelle pour combler le vide laissé par le talonneur argentin Facundo Bosch, qui a pris part au Rugby Championship avec les Pumas, l’international samoan va désormais défendre les couleurs de Brive. Alors que Florian Dufour, qui s’est remis la saison dernière d’une sérieuse blessure aux cervicales, sera absent pour plusieurs mois après avoir été touché à une épaule, le CAB était à la recherche d’un joker médical au poste si particulier de talonneur. Arrivé à l’échéance de son contrat de trois mois avec le Stade Rochelais, Motu Matu’u a officiellement signé son contrat, d’une durée qui n’a pas été officialisée, avec le club corrézien dont il intègre l’effectif avec effet immédiat.International samoan à 22 reprises, Motu Matu’u a pris part aux Coupes du Monde 2015 et 2019 avec la sélection surnommée « Manu Samoa ». Il a effectué une bonne partie de sa carrière en Angleterre, sous les couleurs de Gloucester puis des London Irish avant de rejoindre La Rochelle en début de saison. Le joueur de 34 ans aura pris part à quatre rencontres du club dirigé par Ronan O’Gara, toutes comme remplaçant, dont la dernière à… Brive. « Motu Matu’u va nous apporter toute son expérience du haut niveau au poste de talonneur afin de pallier aux différentes blessures et sélections, a déclaré dans un communiqué le manager du CA Brive Jeremy Davidson. C’est un gros porteur de ballon et un très bon joueur en conquête à son poste. Nous l’attendons avec impatience. » Directeur général du club, Xavier Ric a mis le doit sur le fait qu’« il était important de prendre un joker médical » afin de répondre aux différentes absences. « Motu Matu’u correspond au profil dont nous avons besoin, a ajouté ce dernier. Nous sommes ravis de l'accueillir à Brive dès maintenant pour préparer la suite de la saison. »