Brive : Hirèche out pour au moins trois mois

Notre capitaine Saïd Hireche a été transféré à l’hôpital de Toulouse où il a été opéré ce matin en urgence d’une fracture du péroné. Il devrait être absent entre 3 et 4 mois.

Bon rétablissement Saïd. Toute la famille ⚫️ et ⚪️ est avec toi 💪#WEARECAB pic.twitter.com/pPVXKCyqCl



— CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) May 22, 2022

Incertain pour le début de la prochaine saison

La fin de saison de Brive est éprouvante. Battu ce samedi par le champion en titre toulousain (26-8), le club corrézien reste englué à la douzième place du classement et n’est pas à l’abri d’une descente en Pro D2. Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les Noir-et-Blanc. Ils ont perdu dans cette même rencontre leur capitaine Saïd Hirèche sur blessure. En début de seconde période, le troisième-ligne est resté au sol et a été contraint de sortir avec l’aide de son staff médical. Au lendemain des faits, le CAB a communiqué une bien mauvaise nouvelle quant à la blessure de son joueur. « Notre capitaine Saïd Hirèche a été transféré à l’hôpital de Toulouse où il a été opéré ce matin en urgence d’une fracture du péroné. Il devrait être absent entre trois et quatre mois », déplore-t-il dans un communiqué.Non seulement le capitaine du CAB ne pourra pas aider ses partenaires pour le dernier match de la saison le 5 juin sur la pelouse du Stade Français Paris, mais il est également incertain pour le début du prochain exercice qui sera entamé le premier week-end de septembre (si relégation, début de la saison de Pro D2 fin août). Cela dépendra de son processus de retour, dans lequel il espère ne pas concéder de contretemps. C'est un gros coup dur pour les Brivistes. Leur capitaine, pion essentiel du collectif, a joué 19 matchs de championnat cette saison pour 17 titularisations et un essai inscrit contre Montpellier. Présent au club depuis dix années, Saïd Hirèche a prolongé son contrat en février. Il est lié au CAB jusqu’en 2023.