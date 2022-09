Brive : Fin de carrière pour Mitch Lees

Mitch Lees annonce mettre fin à sa carrière sportive sur blessure : « Je veux remercier les supporters et la @villedebrive qui m’ont accueilli avec ma famille... ».

Lees : « Je n'ai pas choisi de prendre ma retraite »

Mitch Lees ne retrouvera pas les pelouses du Top 14. Arrivé à Brive en 2019 après avoir porté les couleurs d’Exeter pendant cinq saisons, le deuxième-ligne australien sélectionné en équipe réserve d’Angleterre en 2016 a annoncé dans un communiqué que sa carrière était arrivé à son terme à l’âge de 33 ans. Le 12 février dernier, à l’occasion d’un derby remporté face à Clermont dans un match en retard de la 13eme journée du Top 14, Mitch Lees avait été contraint de céder sa place à Andres Zafra peu avant la mi-temps, étant aidé par deux soigneurs pour quitter la pelouse du Stade Amédée-Domenech sans savoir alors que c’était pour la dernière fois. Touché à une cheville et absent pour la fin de la saison passée, le natif de Sydney n’était pas apparu depuis le début de la saison sous les couleurs du CAB et la raison est devenue évidente ce vendredi.Dans ce communiqué, Mitch Lees a confié avoir « eu la chance de jouer au rugby professionnel pendant dix ans dans de très bons clubs : London Welsh, Exeter Chiefs et maintenant le CA Brive ». Saluant les supporters brivistes mais également la ville de Brive, l’Australien assure que sa famille et lui n’oublieront jamais les moments passés en Corrèze. « Je suis très déçu que ma carrière se termine ainsi, a-t-il ajouté. Je suis désolé pour le manque d'informations durant ces derniers mois, c’était un process long et difficile. Je n'ai pas choisi de prendre ma retraite, la gravité de ma blessure m'y oblige. Je suis toujours en convalescence et je ne m'en remettrais peut-être pas complètement. » Directeur général du club briviste, Xavier Ric a assuré que le CAB lui est reconnaissant « pour l’investissement qu’il a eu pour défendre ce maillot ». Président du club, Simon Gillham a mis en avant l’« implication totale et absolue » de Mitch Lees dès son arrivée. Un hommage lui sera rendu ce samedi à la mi-temps du match face à Bayonne.