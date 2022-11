Bordeaux-Bègles : Six semaines d'arrêt pour Vergnes-Taillefer

🤕 69’ Bastien Vergnes sort sur blessure, remplacé par Thomas Jolmes.#UBBRCT

— UBB Rugby (@UBBrugby) October 30, 2022

Vergnes-Taillefer de retour en décembre

L’infirmerie ne désemplit pas du côté de Bordeaux-Bègles. Alors que l’effectif confié à Christophe Urios doit déjà composer avec les absences de plusieurs joueurs au poste de troisième-ligne, plus précisément Antoine Miquel, Guido Petti et l’espoir Jean-Baptiste Lachaise, l’entraîneur du club girondin a perdu un élément de plus pour de longues semaines. En effet, à l’occasion de la victoire arrachée face à Toulon sur la pelouse du Stade Chaban-Delmas ce dimanche en clôture de la 9eme journée du Top 14, Bastien Vergnes-Taillefer a été contraint de céder sa place à Thomas Jolmès à dix minutes de la sirène en raison d’une blessure à une épaule. Une blessure dont la principale conséquence a été le forfait du joueur de 25 ans pour la tournée d’automne du XV de France, avec lequel il a démarré la préparation en début de semaine passée après avoir remplacé au pied levé le Palois Jordan Joseph.Les examens récemment passés par Bastien Vergnes-Taillefer ont confirmé que la blessure à l’épaule du troisième-ligne est sérieuse. En effet, ce dernier souffre d’une luxation accromio-claviculaire qui devrait l’éloigner des terrains pour les six semaines à venir. Autrement dit, un retour à la compétition est attendu vers la mi-décembre, à l’approche de la réception de l’équipe sud-africaine des Sharks dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Champions Cup. Bastien Vergnes-Taillefer devrait donc manquer la réception de Brive ce journée pour la 10eme journée du Top 14 puis, après la trêve internationale, le déplacement à Perpignan puis la réception de Brive lors des 11eme et 12eme journée du championnat mais également l’entrée en lice de l’UBB sur la scène internationale à Gloucester le 10 décembre prochain. Face à ces nombreuses absences au poste sinistré de troisième-ligne, Christophe Urios devrait pouvoir compter sur sa recrue de dernière minute Renato Giammarioli, dont les débuts sous les couleurs girondins se font attendre.