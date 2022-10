Bordeaux-Bègles : Miquel, Maynadier et Lachaise absent pour plusieurs semaines

L’infirmerie ne désemplit pas du côte de Bordeaux-Bègles. En effet, alors que le club girondin doit se déplacer sur la pelouse de Lyon ce dimanche en clôture de la 6eme journée du Top 14, la troisième ligne devra composer avec plusieurs absences, confirmées ce mercredi en conférence de presse par Christophe Urios. Alors qu’il a déclaré forfait à la dernière minute le week-end dernier avant la réception du Stade Français Paris, Antoine Miquel ne reprendra pas la compétition avant la fin du mois de novembre en raison d’une blessure à une épaule. Appelé à le remplacer dans le XV de départ, Jean-Baptiste Lachaise n’a passé que quatre minutes sur la pelouse en raison d’une déchirure musculaire aux ischio-jambiers, blessure qui devrait l’écarter des terrains pour une durée allant jusqu’à trois mois. Une hécatombe qui a provoqué le recrutement comme joker médical de l’Italien Renato Giammarioli qui, même s’il a récemment pris part aux séances d’entraînement, n’a pas encore vu son arrivée être enregistrée par la Ligue Nationale de rugby (LNR).

Cordero et Tambwe vers un retour

Egalement sorti sur blessure le week-end dernier, Clément Maynadier souffre lui aussi d’une épaule et ne devrait pas reprendre la compétition avant la fin du mois de novembre. Un sombre bilan qui est toutefois éclairci par certains retours de blessure. En effet, Santiago Cordero pourrait être sur la feuille de match le week-end prochain face au LOU après avoir manqué le match face aux Parisiens, tout comme Madosh Tambwe, victime récemment d’une béquille. Un optimisme qui n’est pas de mise pour l’arrière Nans Ducuing, insuffisamment remis d’une blessure aux ischio-jambiers et qui devra sans doute attendre la réception du Racing 92 le 15 octobre prochain pour intégrer de nouveau le groupe. Ce qui devrait également être le cas pour le demi d’ouverture Zack Holmes, arrivé cet été en provenance de Toulouse et qui s’est ressenti des adducteurs avant la réception du Stade Français Paris. C’est donc une équipe revue et corrigée de l’UBB qui devra en découdre avec le LOU le week-end prochain.