Bordeaux-Bègles : Jalibert rechute et sera absent deux mois de plus !

Simple coup d'arrêt à l'origine, la blessure de Matthieu Jalibert (23 ans) est en train de tourner au cauchemar. Alors qu'il aurait dû retrouver les terrains après près de deux mois d'absence, le week-end dernier en Top 14, le jeune demi d'ouverture vedette de Bordeaux-Bègles vient d'en reprendre pour deux mois de plus à devoir patienter avant de pouvoir éventuellement rejouer enfin au rugby. Samedi dernier, pendant l'avant-match de la rencontre entre l'UBB et Pau, Jalibert, qui ne devait être indisponible que deux semaines à l'origine après s'être blessé à une cuisse face aux Scarlets en Champions Cup le 13 janvier dernier, a rechuté sévèrement alors qu'il s'échauffait aux côtés de ses coéquipiers. D'une blessure musculaire, il est désormais question d'une déchirure musculaire au quadriceps. Un coup très dur pour l'habituel partenaire d'Antoine Dupont en charnière chez les Bleus, puisqu'il devrait être absent deux semaines supplémentaires environ. Jalibert, sur qui Fabien Galthié pensait pouvoir au moins compter en cours de Tournoi des 6 Nations (le natif de Saint-Germain-en-Laye avait été annoncé contre l'Ecosse le 26 février dernier), ne devrait donc pas rejouer avant début mai et manquer notamment le huitième de finale de Champions Cup de son équipe face à un autre club français La Rochelle, programmé le 9 avril prochain au stade Chaban-Delmas.

Jalibert a-t-il repris trop vite ? Oui, à en croire Urios

Une très mauvaise nouvelle pour le numéro 10 comme pour Bordeaux-Bègles, d'autant que le joueur pensait être définitivement débarrassé de ses soucis musculaires à son retour du Sud de la France, où il s'était rendu pour effectuer la réathlétisation inscrite à son protocole de reprise. Pour son entraîneur Christophe Urios, qui n'a pas pour autant évoqué précisément cette raison à cette rechute de son ouvreur international, la précipitation de Jalibert à reprendre pourrait ne pas être étrangère à ce cauchemar qui n'en finit plus. "Les blessures, ça n'arrive jamais au hasard. Soit tu travailles trop, soit pas assez, soit tu n'as pas de cul. Mais ça, c'est très rare. On doit mieux se préparer, mieux travailler", a ainsi laissé entendre le coach de l'UBB au micro de RMC Sport.