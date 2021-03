Bordeaux-Bègles : Deux ans de plus pour Yoram Moefana

Marti salue « l’état d’esprit » de Moefana

Bordeaux-Bègles compte sur Yoram Moefana. Le trois-quarts centre international français, aligné par Fabien Galthié durant l’Autumn Nations Cup face à l’Italie puis lors de la finale à Twickenham face à l’Angleterre, a prolongé son contrat avec le club girondin. Arrivé en 2019 avec le statut espoir avec un contrat allant jusqu’en 2022, le natif de Wallis-et-Futuna va effectuer son retour à la compétition après trois mois d’absence en raison d’une blessure à une cheville le cœur léger. En effet, le joueur de 20 ans a ajouté deux années supplémentaires à son engagement avec l’UBB. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le club bordelais a confirmé que Yoram Moefana est désormais engagé jusqu’au terme de la saison 2023-2024.Intégré au groupe professionnel très tôt après son arrivée à Bordeaux-Bègles, Yoram Moefana a été aligné à dix reprises par Christophe Urios et son staff, pour cinq titularisations et cinq essais sous les couleurs de l’UBB. Des performances qui ont donc tapé dans l’œil du staff du XV de France, qui lui a fait confiance dans le cadre du groupe largement remanié mis en place pour la fin de l’Autumn Nations Cup. « C’est avec beaucoup de bonheur que nous officialisons la prolongation de Yoram Moefana jusqu’en 2024, car ce garçon est à la fois jeune, très talentueux et doté d’un excellent état d’esprit », a déclaré dans un communiqué le président du club bordelais, Laurent Marti, satisfait de pouvoir compter pour les années à venir sur une jeune pousse très prometteuse.