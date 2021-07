Biarritz : Martin, dixième recrue

Martin (Montpellier), dixième recrue du BO. Biarritz n'entend pas faire de la figuration pour son grand retour en Top 14, sept ans après sa relégation en Pro D2, au même titre que le club biarrot n'a pas l'intention de faire l'ascenseur tout de suite après sa montée. Pour éviter de retrouver l'élite uniquement brièvement et se donner les moyens d'y briller de surcroît, le BO s'attache donc à bâtir l'effectif le plus solide qui soit pour la saison prochaine en fonction de son budget et de l'enveloppe qu'il s'est fixé pour recruter. Une semaine après avoir convaincu l'arrivée du musculeux trois-quarts centre des Wallabies aux 60 sélections sous le maillot australien Tevita Kuridrani (30 ans) de quitter l'Australie pour vivre sa première expérience en carrière en Europe, Biarritz a annoncé ce jeudi l'arrivée de Vincent Martin (28 ans). En fin de contrat au MHR, le trois-quarts centre capable également d'évoluer sur l'aile constituera la dixième recrue du BO.

D'autres recrues à venir...

Avant d'enrôler le joueur passé par Toulon, le LOU et Oyonnax apparu à 15 reprises cette année en Top 14 (9 titularisations, 4 essais) et qui a également disputé quatre matchs en Coupe d'Europe, l'ancien pensionnaire de Pro D2 bourreau de son voisin et ennemi juré Bayonne en barrage il y a quelques semaines avait ainsi enregistré les arrivées coup sur coup de James Cronin, Tomas Cubelli, Antoine Erbani, Josh Tyrell, Clément Darbo, Brett Heron, Quentin Samaran et Zakaria El Fakir. Au niveau du staff, les Biarrots ont également tenu à se renforcer, en faisant appel au Gallois Barry Maddocks pour prendre en charge les arrières de l'équipe en replacement de Nicolas Nadau, en passe de mettre le cap sur Grenoble. Et Martin, qui s'est engagé pour les deux prochaines saisons, ne sera pas le dernier renfort du BO, à en croire nos confrères de Sud Ouest, qui assurent ce jeudi que d'autres joueurs s'apprêtent à rejoindre un Biarritz Olympique décidément très ambitieux.