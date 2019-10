Bayonne: Sans Monribot à Agen

Bayonne troisième du Top 14, après 5 jounées, qui l'eut cru pour le promu basque ? Et pourtant, les joueurs de Yannick Bru ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, après une dernière victoire sur La Rochelle, les joueurs de l'Aviron sont attendus samedi, à Armandie (18h), pour affronter Agen. Même s'il faudra composer avec les nombreux remplacements - contraint en ce qui concerne un Jean Monribot blessé (cervicales) - opérés d'une semaine sur l'autre, à l'image d'un paquet d'avants, où seuls Luamanu, repositionné en n°8, Afatia, Mouset et Galarza sont reconduits. Derrière, la charnière a aussi un nouveau visage (Barthélémy-Ruru) pour laisser souffler Rouet et Fajardo, mis au repos par Christophe Lausscuq, tout comme les Boniface, Duhau, Gorin et autre Maka.

Le XV bayonnais : Tisseron - Latunipulu, Alofa, Muscarditz, Robinson - (o) Barthélémy, (m) Ruru - Luamanu, Battut (Cap.), Darlet - Jaulhac, Galarza - Mousset, Delonca, Afatia.

Remplaçants : Lamothe, Cormenier, Oulai, F. Taofifenua, Saubusse, Ordas, Luc, Iguiniz.

Vous serez nombreux à faire le déplacement demain pour la rencontre Agen - Bayonne à 18 heures.

Voici la composition de votre équipe présentée par Maison Adam pic.twitter.com/Jhxw4IF7DM — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) 4 octobre 2019

A Agen, s'il avait à redire contre l'arbitrage après la courte défaite à Castres, Christophe Laussucq n'avait pas de raison de chambouler une équipe valeureuse dans le Tarn. Et en grande partie reconduite avec l'entrée du capitaine Marc Barthomeuf, qui mènera ses coéquipiers en première ligne.

Le XV agenais : Saurs - Taulagi, J. Sadie, Vaka, Masilevu - (o) Lagarde, (m) Abadie - Pearce, Farré, Jegerlehner - Murday, Zafra - Ryan, Barthomeuf (Cap.), Tetrachvili.

Remplaçants : Martinez, Vanaï, Motoc, Hayes, Chauveau, Berdeu, Decron, Desmaison.