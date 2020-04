Bayonne : Pyle débarque à l'Aviron

Les jeux de l'Aviron Bayonnais !

C'est un peu plus dur que d'habitude mais c'est une belle annonce pour la saison prochaine.

La réponse sera donnée aux alentours de 18h00 ! pic.twitter.com/dWDBXsPtnO

— Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 3, 2020

La réponse :

En ces temps de confinement, les gens ont plus de temps pour trainer sur les réseaux sociaux, et l’Aviron Bayonnais en profite ! Le club basque, actuel neuvième du Top 14, a annoncé l’arrivée d’une recrue avec un rébus, histoire de divertir ses followers ! C’est le deuxième ligne australien du Stade Français Hugh Pyle qui s’est engagé jusqu’en 2022 avec l’Aviron. Agé de 31 ans, il est arrivé en 2014 dans la capitale, après avoir passé ses trois premières saisons professionnelles à Melbourne. Jamais sélectionné chez les Wallabies, il a remporté le Bouclier de Brennus 2015 et la Challenge Cup 2017 avec le Stade Français. Mais s’il était un joueur indiscutable à Paris pendant ses trois premières saisons, c’est moins le cas depuis,Si la saison ne reprend pas pour cause de pandémie de coronavirus, il aura donc joué son dernier avec le Stade Français le 25 janvier dernier contre Clermont.U-g' piles, joue-heure du ssss-tas-deux France-haie, cygne à l'aviron bas-i-eau-nez j'-u-ssss-queue an 2-mille-vin-2