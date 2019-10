Bayonne: Du jamais vu pour un promu

Un bilan de 4 victoires pour 2 défaites et 17 points pris après 6 journées, c'est tout simplement pour les Bayonnais le meilleur départ pour un promu depuis la création du Top 14 lors de la saison 2005-2006.

Forcément, et sans manquer de respect aux Catalans, on est loin de la saison calamiteuse de l'Usap (2 victoires, 24 défaites), redescendue aussi vite que le club sang et or était remonté dans l'élite.

L'Aviron, qui a le mérite de tirer le meilleur profit de cette période de Coupe du monde où plusieurs ténors du championnat sont diminués par les absences de leurs internationaux, tentera de prolonger cette euphorie samedi, à Jean-Dauger (15h30), à l'occasion du match d'ouverture de la 7e journée face à Montpellier. Un rendez-vous que manquera le pilier Census Johnston, suspendu 4 semaines suite à son expulsion fin septembre contre La Rochelle, tout comme le capitaine Antoine Battut, forfait et dont on a appris cette semaine, selon les informations de Sud-Ouest, que le 3e ligne - 36 ans le 1er janvier prochain - mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison.

Une dernière absence que compense le retour de Jean Monribot, débarrassé d'une douleur cervicale.

Le XV bayonnais : Luc - Latunipulu, Alofa, Muscarditz, Duhaut - (o) Barthélémy, (m) Rouet - F. Taofifenua, Darlet, Monribot- Luamanu, Galarza - Mousset, Lamothe, Afatia.

Remplaçants : Delonca, Boniface, Gorin, Héguy, Ruru, Fajardo, Oulai, Iginiz.

A Montpellier, Xavier Garbajoa, une semaine après la défaite à Clermont, bénéficie des retours de blessure de Nicolaas van Bensburg (plancher orbital) et de Caleb Timu (plateau tibial).

Le XV montpelliérain : Bouthier - Immelman, Reilhac, Serfontein, Nagusa - (o) Goosen, (m) Paillaugue - Timu, Kornath, Galletier - Willemse, Van Rensburg - Haouas, Guidicelli, Fichten.

Remplaçants : Delhommel, Tcheishvili, Le Devedec, Devergie, Sanga, VIncent, Ngandebe, Du Plessis.