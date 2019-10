Bayonne confirme, Toulouse et le Stade Français s'enfoncent

Bayonne a bien fait de prendre 19 points d'avance à la mi-temps à Agen, samedi lors de la sixième journée de Top 14, avec notamment un doublé de Muscarditz. Car l'Aviron n'a plus marqué ensuite et ne s'est finalement imposé que de deux unités (27-29), les deux équipes terminant à quatre essais partout. Les Basques appuient leur troisième place à cinq points du leader Lyon (qui accueille son dauphin, l'UBB, samedi soir).

A l'inverse, Toulouse demeure 12e après son revers à Brive (23-9).

Et la catastrophe continue pour le Stade Français, écrasé à Castres (46-16) et plus que jamais dernier.