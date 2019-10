Bayonne-Barthelemy: "Le taf a été fait"

Grâce à son succès, glané ce samedi sur la pelouse d’Agen (27-29, 6e journée de Top 14), Bayonne a réussi un gros coup pour grimper provisoirement au 3e rang du classement. De quoi ravir Romain Barthelemy, pourtant peu en réussite au pied.

"On a fait une très bonne première période, a ainsi déclaré le joueur de l’Aviron au micro de Canal+. Ensuite je mets l’équipe en difficulté en laissant passer beaucoup de points au pied. Mais c’est dommage d’avoir mené comme ça et de se faire peur pour terminer avec deux points d’avance. Le taf a été fait en première période et ça a permis de gagner le match. C’est un groupe solidaire, sans superstar. Ce soir ce sont quatre points très importants."