ASM: Retour d'Ezeala pour le derby à Brive, Lee capitaine

Clermont, 4e du Top 14, peut rejoindre le duo de tête ce dimanche lors du derby du Centre à Brive, comptant pour la 3e levée de Top 14. Pour parvenir à leurs fins, les Jaunards doivent impérativement engranger une victoire bonifiée.

Franck Azéma enregistre le retour de son ailier Ezeala. Ce changement renvoie Grosso sur l'aile droite. En charnière, Cassang et McIntyre sont conservés pour diriger le jeu auvergnat tandis que Moala et Naqalevu font la paire au centre. Le pack sera emmené par le capitaine Lee. On y retrouve entre autres les internationaux français Jedrasiak et Cancoriet.