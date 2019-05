Agen: Vaquin nouvel entraîneur des avants

Assuré d'un nouveau maintien dans l'élite, avant les 2 dernières journées du Top 14, le SU Agen peut plancher en toute sérénité sur la saison prochaine. Le club lot-et-garonnais a annoncé la promotion de son ancien 3e ligne Rémi Vaquin, entraîneur stagiaire depuis la fin de sa carrière sous le maillot agenais (2012-2017), qui deviendra dès cet été le nouvel entraîneur des avants avec des prérogatives élargies, lui qui avait la charge jusqu'à présent du secteur plus spécifique de la touche. Vaquin, qui signe un contrat de 2 ans (plus une année en option), officiera de concert avec Christophe Laussucq, le nouveau manager et successeur de Mauricio Reggiardo, appelé à rejoindre le Castres Olympique.

#Communiqué



C'est officiel, Rémi VAQUIN sera l’Entraîneur des Avants du @agen_rugby dès la saison prochaine !



Lire >> https://t.co/7pKGD7OQXW pic.twitter.com/6ji0zBoiGk — SUA LG (@agen_rugby) 15 mai 2019