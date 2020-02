Agen : Un contrat de trois ans pour Buttin

#Recrue ✍🏼

Très heureux d’annoncer l’arrivée de @JmButtin dans les prochains mois sous le maillot agenais !

Un garçon de grand talent et d’expériences, il s’engage avec @agen_rugby jusqu’en 2023 ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/5kCf1PQSs0



— Jeff Fonteneau (@JeffFonteneau) February 10, 2020

Après Clermont (2011-15), Bordeaux-Bègles (2015-17) et Lyon (2017-20), Jean-Marcelin Buttin va découvrir une quatrième équipe professionnelle dans sa carrière : Agen. Le SUA a en effet annoncé ce lundi la signature de l’arrière de 28 ans pour les trois prochaines saisons. Celui qui compte deux sélections avec le XV de France (en 2012), avant de jouer avec « France 7 », a disputé neuf matchs cette saison toutes compétitions confondues, et a marqué quatre essais. Reste désormais à savoir si Agen évoluera en Top 14 ou en Pro D2 la saison prochaine, le SUA étant actuellement 13eme et barragiste.