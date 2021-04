Agen : Les dix semaines de suspension contre Taulagi confirmées en appel

Agen ne pourra pas compter sur Jamie-Jerry Taulagi pour sauver l’honneur en Top 14. Initialement prévue la semaine passée, l’audition de l’arrière ou ailier agenais devant la Commission d’appel de l’EPCR a été repoussée et a finalement pu avoir lieu ce lundi. Expulsé peu après l’heure de jeu à l’occasion du huitième de finale de la Challenge Cup entre le Benetton Trévise et le SUA pour un plaquage dangereux sur Marco Zanon, Jamie-Jerry Taulagi avait été sanctionné en première instance à une suspension de dix semaines. Face à une décision qui mettait un terme immédiat à sa saison, le joueur d’origine samoane a décidé de faire appel, d’où l’audition organisée ce lundi devant une commission composée des Anglais James Dingemans et Leon Lloyd ainsi que de l’ancien international français Yannick Jauzion. « La Commission d’appel a visionné des extraits vidéos de l’incident, a examiné les preuves et entendu les dépositions du joueur, qui qui a accepté la décision de carton rouge, celles de son représentant juridique, Ben Cisneros, ainsi que celles de Liam McTiernan, Officier chargé de la discipline de l’EPCR », annonce l’instance dans son communiqué.

Saison terminée pour Taulagi

A l’issue de cette audition, le verdict a été communiqué ce mercredi par l’EPCR. Cette dernière a précisé que « la Commission a confirmé la décision de carton rouge car elle a estimé que Taulagi était entré en contact avec la tête de Zanon de façon dangereuse, ce qui a eu pour conséquence la sortie du joueur du Benetton Trévise sur suspicion de commotion ». Déterminant que « l’infraction correspondait au degré supérieur du barème des sanctions de World Rugby », cette commission a tout d’abord choisi une suspension pour douze semaine mais face au fait « que le joueur ait plaidé coupable et éprouvé des remords », cette sanction a été réduite de deux semaines. Comme en première instance, Jamie-Jerry Taulagi est suspendu pour dix semaines mais « la date exacte de la fin de la suspension de Taulagi sera confirmée une fois que tous les matchs de Top 14 restants d’Agen auront été programmés », précise l’EPCR dans son communiqué. Une sanction qui vient ainsi mettre un terme définitif à la saison de l’arrière ou ailier agenais, qui ne pourra donc pas aider son club à aller chercher une première victoire en championnat cette saison.